CHP Bulancak ilçe binasına saldırı: Kötülük amacına ulaşamayacak

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, seçim sonrası kutlamalarda sokakların terörize edildiğini belirterek, CHP’nin Bulancak ilçe binasının saldırıya uğradığını duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin ilk iki turlu seçiminde cumhurbaşkanlığı yarışını kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan kazanmasının ardından, destekçileri kentlerde silah sıkarak kutlamalar yapmıştı.

Giresun’un ilk kadın milletvekili Gezmiş, kutlamalarda sokakların terörize edildiğini ve can güvenliğini kaybolduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Gezmiş, CHP Bulancak ilçe binasına saldırıldığını ve Atatürk posterinin taşlanarak yırtıldığını aktardı.

Bu saygısızlığın hesabı sorulacak

Gezmiş’in açıklaması şu şekilde:

*Dün gece genelde ve yerelde neyin zaferi kutlandı anlayamadık. Sokaklar terörize edildi, can güvenliği kayboldu. Ölenler oldu, yaralananlar oldu. Partimizin Bulancak ilçe binası saldırıya uğradı. Cam çerçeve kırıldı, Atamızın posteri taşlanarak yırtıldı. Öncelikle bu hain saldırıyı kınıyor, yol arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve konunun takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.

*Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve partimize yapılan bu saygısızlığın hesabı mutlaka sorulacaktır. Esas olarak da; bu saldırgan zihniyeti körükleyenler bu hesaptan nasibini alacaktır. Devletin tüm imkanlarını kullanarak, baskı kurup, korku iklimi yaratıp yüzde 52 ile zafer sarhoşu olup sokağa dökülenler bilsinler ki; Atatürk’ün gösterdiği yolda, akılla, bilimle yürüyen, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden yüzde 48 var karşılarında.

*Altını çiziyorum ki; kötülük amacına ulaşamayacak, iyilik galip gelecektir. Ülkemizin aydınlık günlere kavuşması, yokluğun, yoksulluğun, yolsuzluğun son bulması, adaletin tesis edilmesi için mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Şimdi her zamankinden çok daha birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan zamandır. Yılmak yok, mücadeleye devam.