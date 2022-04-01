Gaziantep’te hırsızın başka hırsızlara denk geldiği anlar kamerada

Gaziantep’te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan iki kişiyle karşılaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1’nci Sanayi Caddesi’ndeki iş yerine tırmanarak giren şüpheli, klima ünitesini çalmaya çalıştı.
Bu esnada duvardan inen şüpheli, o sırada başka bir iş yerinden demir çalan iki kişiyle karşılaştı.
Hırsızlık şüphelilerinin karşılaşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA’nın aktardığına göre polis şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.