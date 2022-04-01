Gaziantep’te hırsızın başka hırsızlara denk geldiği anlar kamerada

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son olarak yüzde 31’lik zamla gündeme gelen Türkşeker’in, içlerinde bazı AKP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup aracıyla 280 liraya alınan şekeri 800 liraya sattığını iddia etti.