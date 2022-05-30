Gaziantep’te engelli kadının dövülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te, engelli ve yaşlı bir kadının linç edilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç., gözaltına alındı.

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Gaziantep başsavcılığı, sosyal medyadaki linç görüntülerine soruşturma başlattı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya paylaşımında şunları dedi: “Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz…”