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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep valisi, İstanbul Valiliği’ne atandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, içişleri bakanı olan Ali Yerlikaya’dan boşalan İstanbul Valiliği’ne atandı.

Fotoğraf: Gaziantep Valiliği

Haberi İletişim Başkanlığı Twitter‘dan duyurdu.


Davut Gül 2018’den beri Gaziantep valisi olarak görevliydi.

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