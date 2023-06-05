Gaziantep valisi, İstanbul Valiliği’ne atandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, içişleri bakanı olan Ali Yerlikaya’dan boşalan İstanbul Valiliği’ne atandı.
Haberi İletişim Başkanlığı Twitter‘dan duyurdu.
Davut Gül 2018’den beri Gaziantep valisi olarak görevliydi.
Yaramazlara biraz batar!
Gaziantep Valisi Davut Gül, içişleri bakanı olan Ali Yerlikaya’dan boşalan İstanbul Valiliği’ne atandı.
Haberi İletişim Başkanlığı Twitter‘dan duyurdu.
Davut Gül 2018’den beri Gaziantep valisi olarak görevliydi.
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Gaziantep Valisi Davut Gül, içişleri bakanı olan Ali Yerlikaya’dan boşalan İstanbul Valiliği’ne atandı. Gül 2018’den beri Gaziantep’te görevliydi.
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