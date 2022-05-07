Gaziantep FK ligde kaldı, Altay ve Rizespor küme düştü

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK puanını 43’e yükselterek ligde kalmayı garantiledi.

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Bu sonucun ardından geçtiğimiz hafta Göztepe’yi 7-1’le geçen Rizespor ile Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek kümede kalma umutlarını çok az da olsa koruyan Altay’ın ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Yeni Malatyaspor, Göztepe, Rizespor ve Altay, önümüzdeki sezon Spor Toto Birinci Lig’de mücadele edecek.

20 puanla son sırada bulunan Malatya, Rizespor, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarıyla sezonu tamamlayacak. 28 puanla 19’uncu basamakta yer alan Göztepe, Karagümrük, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçlarıyla bu sezona nokta koyacak. 33 puanla 18’inci sırada yer alan Rizespor, Malatyaspor, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarına çıkacak. 33 puanla 17’nci olan Altay ise Giresunspor, Altay ve Kasımpaşa maçlarıyla 2021/22 sezonunu tamamlayacak.