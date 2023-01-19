Gaziantep FK çeyrek finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümüyse 1-1 biten maçta Gaziantep FK, konuk ettiği Konyaspor’a penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
108. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Orta sahadan gelişen atakta Markovic’in ara pasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk’ün sağından ağlara gitti: 1-0.
120+2. dakikada Konyaspor penaltı kaçırdı. Hakem Yiğit Aslan ceza sahasında Sagal’ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Guilherme’nin kullandığı penaltıyı kaleci Günay Güvenç kurtardı.
120+4. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme’nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı’dan seken topu arka direkte Diouf kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran Gaziantep FK, çeyrek finale çıkan taraf olmayı başardı.