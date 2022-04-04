Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz motosiklet kazasında öldü

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, Sultangazi ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu öldü.
AA’nın aktardığına göre 56 yaşındaki Rauf Gerz’in kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu’nda aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, bariyere çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gerz’in öldüğünü belirledi.
Gerz’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Evli ve bir çocuk babası Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.