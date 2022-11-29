Gazeteci Nedim Türfent’e altı yıl sonra tahliye

Gazeteci Nedim Türfent, altı yıl altı ay tutukluluğun ardından tahliye oldu.

Fotoğraf: Twitter-MLSA

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Türfent, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında tutuklanmış ve sekiz yıl dokuz ay hapis cezası almıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Türfent, infazı tamamlaması üzerine tahliye oldu. Türfent, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), meslektaşları, MLSA avukatı ve ailesi tarafından cezaevi kapısında karşılandı.

Cezaevi çıkışı kendisini karşılayanlara teşekkür eden Türfent, buradaki konuşmasında şunları dedi: “Yıllar önce yaptığım bazı haberler onları rahatsız ettiği için tutuklandım. Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen iktidarın gazetecilere olan bakış açısı değişmediği gibi baskıları tavan yapmış durumda. En son Ankara’da dokuz gazeteci arkadaşımız tutuklandı. Bu, iktidarın basına yönelik bakışını gösteriyor. Bunu sadece iktidarın sorunu olarak görmüyorum. Türkiye’de insan hakları savunuculuğunu yapan örgütlerin de sorunudur. Batıda bir gazeteci tutuklandığında adeta dünyayı koparırcasına tepki gösterilirken söz konusu Kürt gazeteciler olunca kılları kıpırdamıyor. Bunu eleştiriyorum.”