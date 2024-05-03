Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti

Gazeteci Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü Almanya’nın Köln kentindeki üniversite hastanesinde hayattını kaybetti.

Fotoğraf: X

Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni, Başlangıç bir süredir tedavi gördüğü Almanya’nın Köln kentindeki hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Celal Başlangıç kimdir?

Başlangıç, 1956’da İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan 1978’te mezun oldu. Gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres gazetesinde başladı. Daha sonra sırasıyla Demokrat İzmir (1977) ve Politika (1979) gazetelerinde çalıştı. 1981 – 1984 arasında Cumhuriyet gazetesinin Adana bölge temsilciliği, iç politika servis şefliği, yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. Başlangıç, Gazete Duvar, T24, bianet, Haberdar gibi yayın organlarında yazdı. Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor. Başlangıç, gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi.

Hak temelli gazeteciliğin Türkiye’deki öncülerinden olan Başlangıç, siyaset ve medya üzerine yazdığı eleştirel yazılarıyla da demokrasi ve basın özgürlüğü mücadelesinin önemli isimlerinden biriydi.

2017’nin başında Almanya’ya giden Başlangıç, Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesini kurdu. Başlangıç, Artı TV’nin açılışında televizyon ve internet gazetesi çalışmalarını uzun bir süre önce Türkiye’de başlattıklarını belirterek, “Ancak siyasi gelişmeler, basına yönelik saldırılar nedeniyle bir anda kendimizi Köln’de bulduk” demişti.

Başlangıç hakkında genel yayın yönetmeni olduğu gerekçesiyle Artı Tv de yer alan haber ve yazılar nedeniyle çok sayıda soruşturma açıldı. Pasaportu iptal edildi. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakkında açılan keyfi davalar nedeniyle Türkiye’ye gidemeyen Başlangıç son olarak Artı TV’de program yapıyor ve Artı Gerçek’te yazıyordu.