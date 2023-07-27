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Yaramazlara biraz batar!

Gaye Erkan övgü de aldı eleştiri de

Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a bazı ekonomistlerce övülürken bazılarınca eleştirildi.

Fotoğraf: MB-AA
Fotoğraf: MB-AA

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı. Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Erkan, kimi ekonomistlerce takdir edildi. Bazı ekonomistler Erkan’ın ifadeleriyle iktidarın politikaları arasındaki çelişkileri vurguladı.


Twitter’dan raporu ve açıklamaları değerlendiren ekonomistlerin yorumları şöyle:


“Bloomberg Gazeteci: Kamular arka kapı satışları için kullanılan protokol devam edecek mi?
GE: Hazine protokolünü kullanmıyoruz. MB’nin kur üzerinde de görevi vardır. Biz kur seviyesi hedeflemiyoruz. Aşırı oynaklıkta Müdahale MB’nin görev tanımıdır.
İris: E biz hiç MB’nin müdahale ettiğini, tutarı açıkladığını falan duymadık. Protokolü kullanmadan nasıl müdahale ediyorsunuz?”

“Erkan, politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki farkın kapanmasının önemine değindikten sonra işe mevduat faizleri ile başladıklarını not etti.  Ancak: Sıkı para politikası uygulanan bir çerçevede bu yakınsamanın yukarı yönlü olması gerekir. Amaç mevduat faizini düşürerek değil politika faizini yükselterek o farkı kapatmak olmalı. Aksi takdirde sıkı para politikasından bahsetmek, dolarizasyonu düşürmek mümkün olur mu? Olayın bir de kredi faizi boyutu var. Son düzenlemelerle kredi faizleri arttığı için politika faizi ile arasındaki fark arttı.  Bu durumda mevduat faizi ile kredi faizinin zıt yönde değişmesini nasıl açıklarız?”

“Erkan’ın Kavcıoğlu’na nazaran açık sözlü ve güvenilir bir görünümü var. Büyük enflasyon tehdidi konusunda dürüst. Ancak temel sorun, enflasyonla mücadeledeki çaba eksikliği.
Yüzde 38’e kıyasla yıl sonu enflasyonu için yüzde 58’lik bir tahmin makul ancak yerel seçimlerden önce enflasyona mücadele etme hedefinin olmadığını gösteriyor. Yüzde 58 enflasyon beklendiği bir ortamda yüzde 18 faizle lira nasıl rayına oturtulabilir? Bu, üstesinden gelinmesi çok zor bir döngü olacak, çok yüksek enflasyon beklentilerine yol açacak. Satır aralarında okunan genel mesaj, Mart yerel seçimlerine kadar buna yönelik bir sıkılaştırma olmayacak.”

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