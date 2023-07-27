Gaye Erkan övgü de aldı eleştiri de

Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a bazı ekonomistlerce övülürken bazılarınca eleştirildi.
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı. Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Erkan, kimi ekonomistlerce takdir edildi. Bazı ekonomistler Erkan’ın ifadeleriyle iktidarın politikaları arasındaki çelişkileri vurguladı.
Twitter’dan raporu ve açıklamaları değerlendiren ekonomistlerin yorumları şöyle: