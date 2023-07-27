Gaye Erkan övgü de aldı eleştiri de

Enflasyon raporu basın toplantısında diğer başarılı ülke örneklerinde olduğu gibi sorular birer birer alınırsa takip etmemiz de kolay olur. Soruları üçer üçer almanın (cevaplayana bazı cevapları geçiştirme şansı vermek dışında) dinleyici açısından bir faydası yok, zararı var.