Gastronomi deneyimi anne karnında başlıyor

Bilim insanları bebeklerin anne karnındayken koku ve tatlara verdiği tepkileri inceledi. Havuca maruz kalan fetüsler ‘gülümser gibi’ görünürken, karalahananın tadını alan yüzünü ekşitti.

Araştırma Durham Üniversitesi’nde yapıldı. Fotoğraf: Psychological Science

Popular Science’da yayımlanan haber, bebeklerin farklı tat ve kokulara tepki vermeye anne karnında başladığını söylüyor.

Durham Üniversitesi Fetüs ve Yenidoğan Araştırma Laboratuvarının öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, 100 hamile kadında 4D ultrason taraması yapıldı ve doğmamış bebeklerin annelerinin yediği yiyeceklere maruz kaldıktan sonra nasıl tepki verdikleri incelendi.

Araştırmacılar, anneleri sindirim gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra fetüslerin havuç veya karalahana tatlarına nasıl tepki verdiğini inceledi.

Anneler karalahana ve havuç yedi

Havuca maruz kalan fetüsler daha ‘gülümser gibi’ görünürken, karalahanaya maruz kalan fetüsler yüzlerini daha fazla ekşitmiş.

Araştırmanın bulgularının, insanlarda tat ve koku reseptörlerinin gelişimini daha iyi anlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar ayrıca hamile kadınların yediği besinlerin, bebeklerin doğumdan sonraki tat tercihlerini etkileyebildiğini ve sağlıklı yeme alışkanlıklarının oluşması bakımından muhtemel sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Fetüs karalahananın tadına bakıyor