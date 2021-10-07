‘Garantili’ şehir hastanesi: Covid-19 hastası tedavisi bitmeden taburcu edildi

AYŞEGÜL KASAP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan Nisa Karabük reklam için kullanılan babası kalp krizi riski taşıdığı için tedavisinin devam etmesi gerektiğini, ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.

Haber Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘hasta garantili’ müjdesiyle duyurduğu şehir hastanelerinin durumunu da gözler önüne serdi. Doktorlara ve hemşirelere istediği zaman ulaşamayan Karabük, babası için bazı önlemleri kendisi almak zorunda kaldı. Ayrıca oksijen tüpünün kapağındaki çatlaklar da hastanın alması gereken oksijeni dışarı verdi: “Maskesi patlıyor, hiç kimse fark etmiyor.“

48 yaşındaki Nurettin Karabük’ü Türkiye ilk olarak Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duymuştu. Söz konusu paylaşımda Koca şöyle demişti:” Hastamızın bir çift sözü var. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi.“

HASTAMIZIN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi. pic.twitter.com/yBwoXqBuCz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021

Nisa Karabük babasının 22 Temmuz’da şehir hastanesinin yoğun bakım bölümüne yatırıldığını söyleyerek şöyle devam etti: “Çok ağır Covid-19 geçiriyordu. Bir ay boyunca Ankara Şehir Hastanesinin Covid-19 bölümünde tedavi gördü. Tabi biz bu süreçte babamdan uzun süre haber alamadık. Sonra haberlere çıktı oradan öğrendik ne olduğunu.”

Entübe edilmedi ama evrakta ‘entübe’ yazıldı

Durumu hakkında da yüzeysel bilgi verildi: “Hastaneden haftada üç kere aradılar, ‘Yaşıyor tedavi ediyoruz’ dediler. Bu kadar söylediler sadece. ‘Şu aşamada şu tedaviyi uyguluyoruz’ diye hiçbir şey söylemediler. Mesela hastane evraklarında babamın entübe edildiği yazıyor ama soruyorum, ‘Hayır entübe değil’ diyor.”

‘Maskesi patlıyor kimse fark etmiyor’

Nisa Karabük şöyle devam etti: “18 Ağustos’ta babamı Ankara Şehir Hastanesinin servis bölümüne çıkartıldı. Orada da yaşadığımız rezaletler hiç son bulmadı. Oksijen kapakları kırık. Son ayardan oksijen veriyorlar oksijenin yarısı dışarı çıkıyor yarısı içeri giriyor. O da alabildiği kadarıyla. Maskesi patlıyor hiç kimse fark etmiyor.“

Kırık olan oksijen kapağı / Fotoğraf: Diken

Yoğun bakım ünitelerinde yatan Covid-19 hastalarının en çok ihtiyaç duyduğu şey oksijen. Ancak Nisa Karabük’ün aktardığı bilgilere göre hastanelerdeki oksijen tüpünün kapağındaki çatlaklar nedeniyle hastalar yeterli oksijen alamıyor.

Çatlak kapak nedeniyle hastaya gitmesi gereken oksijen dışarı çıkıyor / Video: Diken

‘Parası olmayan bu ülkede yaşayamaz’

Hasta klimalardan etkilendiğinde ve yardım istendiğinde bile çözüm üretilmemiş: “Hastalarla asla ilgilenilmiyor. Acil butonuna bastığımızda dört saat sonra geliyorlar. Gece basıyorsunuz hemşire sabah geliyor. Asla ilgilenmiyorlar.”

Klimadan üşüyen hasta kızı tarafından yeri değiştirilerek üşümekten bir nebze de olsa kurtuldu / Video: Diken

“Zatürre olan Covid-19 hastasının tam üstünde iki tane klima var. Sabahtan beri yetkilileri arıyoruz hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Klimanın rüzgarını kesmek için kendi imkanlarımızla babamı tuvalet kapısının önüne çektik. Parası olmayan bu ülkede yaşayamaz.”

Covid-19 hastası şehir hastanesinde yemek masası olmadığı için yemeğini karnının üzerinde yemek zorunda kaldı.

Nisa Karabük, “ABD’ye maske göndereceğinize şehir hastanesine yemek masası alın” dedi.

Nurettin Karabük de şöyle konuştu: “Kahvaltımız geldi ama masamız yok. Göbeğimin üzerine koyup yiyeceğiz başka çaremiz yok. Yatağı odanın içinde güneşin ve klimanın pozisyonuna göre evirip yatıyoruz.”

‘İki gündür ağrı çekiyor’

Nisa Karabük şöyle devam etti: “Babamın kan gazını yanlış yerden almışlar uzman bunu asistana kızarken ağzından kaçırdı bir anlık tepkiyle. Sonrasında toparlamaya çalıştı. Babam iki gündür ciddi bir ağrı çekiyor. Daha ağır olanlara yer açmak için hastaları tam iyileşmeden taburcu ettiklerini diğer doktorlardan duyuyorum. Babamın tedavisi bitmedi ama bizi taburcu etmek istiyorlar. Hastanede yatışlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini doktorlar biliyor. Çünkü babamın hem yüksek kalp krizi riski var hem de oksijen ihtiyacı devam ediyor. Hem de fizik tedaviye devam etmesi gerekiyor. Çok uzun süre yattığı için hareket kısıtlılığı devam ediyor. Konuşmasını çene kaslarını bile etkiledi.”