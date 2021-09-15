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Yaramazlara biraz batar!

‘Garantili bahis kuponu’ vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık: 51 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle ‘garantili bahis kuponu’ adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

51 şüpheli gözaltına alınırken, 95 kişinin yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirtildi.


Fotoğraf: DHA

Ekipler, dün sabah saatlerinde Antalya merkezli 22 ilde operasyon düzenledi. Gözaltındaki 51 kişiden ifadesi alınan 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin sorgusu sürerken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 85 bin lira ve çok sayıda dijital materyal bulundu.

Şüphelilerin önce sosyal medyadan iletişim kurduğu, ardından telefonla aradığı kişileri yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis kuponu oynatmaya ikna ettiği belirtildi.

Şüphelilerin bir sonraki aşamada, “Kuponunuz tuttu. Parayı size ödemek için yurt dışında vergi ödenmesi gerekiyor” diyerek bir miktar daha para aldığı, bu yöntemle 2 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

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