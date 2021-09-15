‘Garantili bahis kuponu’ vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık: 51 gözaltı

Bugün Dünya Lenfoma Farkındalık Günü. Lenfatik sistemin hastalıklarından olan lenfoma ile dünyada bir milyondan fazla kişi yaşıyor ve her gün ortalama bin kişi de tanısını alıyor. Ancak tıp dünyası iyimser. Prof. Dr. Mustafa Çetiner, tıbbın lenfomayla ilgili çok yol aldığını belirterek, “Uğrunda savaşmaya değmeyecek hiçbir lenfoma hastası yoktur. Kür ümidimiz var. Lenfomada hemen beyaz bayrak çekilmez” dedi.