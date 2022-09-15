Gaming İstanbul yarın başlıyor

Pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan Gaming İstanbul, bu hafta sonu oyun sektörünü Yenikapı’da toplayacak.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak fuar, 2019’da 92 bin ziyaretçiyi ağırlamış ve dünyanın en büyük sekiz oyun etkinliğinden biri haline gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğu, OGEM ve Medya A.Ş desteği ile yapılan oyun ve e-spor fuarı, dev markaları, popüler oyunları ve ünlü yayıncıları bir araya getirecek.

Oyuncular, yayıncılar ve geliştiriciler bir arada

Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı GİST 2022’de Pqueen, Pintipanda ve Can Sungur gibi ünlü yayıncılar da Gaming İstanbul Influencer Sahnesi’nde olacak.

Bu seneki fuarda oyun sektörüne yönelik iş geliştirme ekosistemi ‘Indieway‘ de yer alacak.