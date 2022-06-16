‘Game of Thrones’ yıldızı: Arya’yı queer sanıyordum, Gendry’yle sevişmesine şaşırdım

Televizyon efsanelerinden Game of Thrones’un yıldızı Maisie Williams final sezonunda karakterinin bir kararına şaşırdığını anlattı.

Fotoğraf: HBO

Emmy ödüllü HBO dizisinde Arya Stark karakterini canlandıran Williams Teen Vogue’a konuştu.

Dizinin sekizinci sezonunda Joe Dempsie tarafından canlandırılan Gendry Baratheon’la seks sahnesine kadar karakterinin cinsel kimliğini queer sandığını anlattı.

Queer heteroseksüel olmayan ve toplumsal cinsiyet kalıplarını dışında kimlikler için kullanılan bir çatı terim.

Sezonun sekizinci bölümünde Winterfell savaşını beklerken Arya ve Gendry karakteri yakınlaşmıştı.

Williams sahneyle ilgili şunları söyledi: “Arya beni ilk kez şaşırttı. Kıyafetlerini çıkarıp Gendry ile sevişmesi sürpriz oldu çünkü ben Arya’yı queer sanıyordum.”