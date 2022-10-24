Galatasaray’dan TFF’ye hakem tepkisi: Artık bıçak kemiğe dayandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Ali Palabıyık’ın sergilediği yönetim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

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Başkan Özbek, Nef Stadı’nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerine adalet çağrısı yaptı.

Oyuncuları Sacha Boey’in ilk yarıda, Abdülkerim Bardakcı’nın ise son dakikalarda kırmızı kart gördüğü, 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2 beraberlikle ayrıldıkları maçla ilgili Özbek, “Herkes seyretti. Beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir operasyonu, hakem tavrını bekliyorduk. İki haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız ve söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Türk futbolunda adaletin eksikliği her kulüp tarafından hissediliyor. Adaletin eksikliği giderek Türk futboluna zarar veriyor” dedi.

Ali Palabıyık’ın geçmişte de Galatasaray aleyhine hatalı kararlar verdiğini ileri süren Özbek şunları söyledi: “Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabıyık… Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda detaya girmeye gerek yok. Açıp baktığında herkes görür. Değerli federasyon, Merkez Hakem Kurulu, hakemler, Galatasaray’ın önünü böyle 2 kırmızı kartla kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3-5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray’ı hükmen mağlup etmesi gerekirdi.”

TFF Başkanı Büyükekşi’ye seslenen Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce TFF’ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi’ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlatarak görüşlerini sorduk. Gösterdiğimiz her pozisyonda bizi haklı buldular. ‘Sayın Başkan, bunlar haklıysa Galatasaray’a 10 maçtır yapılanın önünü nasıl almamız lazım?’ dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, tavırların ve yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini, bir kısmının da daha içeride olduğunu ifade etti. Sayın Büyükekşi’ye bunu hatırlatıyorum ve ‘Lig uzun bir maraton ve lütfen sözlerinin arkasında durarak Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın’ diyorum.

Artık bıçak kemiğe dayandı ve buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Bu maçı, kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? VAR neden var? Ne zaman devreye girecek? Ligin üçte ikisi duruyor. Bir takıma haksızlık yapmak sizi rahatsız etmiyor mu? Ey Ali Palabıyık, bu gece başını yastığa koyduğunda nasıl uyuyacaksın? Hata yapılabilir, hakemlikte hatalar kabul edilebilir ama daha soğumadan, bu konuların tartışılmasının üzerinden 5 gün geçmeden intikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor? Ben, MHK veya TFF’nin başkanı olsam uyku tutmaz. Bu kadar göz göre göre bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil.”