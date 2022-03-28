Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: www.galatasaray.org

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde kulübümüzün ‘OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI’ 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.”

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, dün yapılmış, 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun altı aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçilmişti.

Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edilmişti. Burak Elmas, “Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz” demişti.