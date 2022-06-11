Galatasaray’da ikinci Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nu geçerek başkanlığa seçildi.

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Sarı-kırmızılı kulübün 103’üncü dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu’ndan fazla oy alan Dursun Özbek, dört yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Özbek sarı kırmızı kulübün 2015-2018 yılları arasında başkanlığını yürütmüştü.

Özbek’in yönetim listesinde asıl üyeler olarak şu isimler yer alıyordu: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübü’nde Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de 36’ncı başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.