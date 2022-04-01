Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu başkan adayı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, önümüzdeki hafta düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

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Kulübün yönetim kurulunda Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmemiş ve seçim kararı alınmıştı.

Önceki seçimde de yarışan Metin Öztürk’ün ardından ikinci aday, hazirandaki seçimleri 41 oyla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu oldu.

Yazılı bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı camiada önemli deneyimler edindiğini kaydederek, “Kendimi bildim bileli ait olduğumu hissettiğim bu seçkin camianın bir parçası olarak kulübümüzün farklı kademelerinde, önemli sorumluluklar üstlenme şansı bulmuş bir Galatasaraylıyım. Bu sayede yıllar boyu gözlemlerde bulundum, deneyim biriktirdim. Kurumsal yapının işleyişini, kusur ve eksikleri, fırsat ve riskleri yakından görebilme imkanı elde ettim. Galatasaray’ın kudret ve itibarı geleceğe güven duymam için beni daima umutlandırırken, yıllar boyu tekrarlanan hataların sebeplerini de sorguladım” dedi.