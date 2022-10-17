Galatasaray ve Kayserispor PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin paylaştığı açıklamada, Yukatel Kayserispor’la Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket; Galatasaray’ın da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.