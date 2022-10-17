Galatasaray ve Kayserispor PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF’nin paylaştığı açıklamada, Yukatel Kayserispor’la Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket; Galatasaray’ın da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.