Galatasaray sezonu galibiyetle açtı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna üç puanla başladı.

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Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor’a konuk olan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 90’ıncı dakikada Bafetimbi Gomis’in kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Galatasaray, sezona galibiyetle girdi. Antalyaspor’un Süper Lig’de geçen sezondan gelen genelde 16, iç sahada ise 13 maçlık yenilmezlik serisi ilk haftayla sona erdi.

Okan Buruk, ilk resmi sınavını kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi sınavına Antalyaspor karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcularından olan Buruk, teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ilk resmi maçından üç puanla ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor’a karşı çıktığı dokuz lig maçında altı galibiyet, üç beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı.

Cimbom, Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi yedi hazırlık maçında üç galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.

Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferleri Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Gomis girdi, golünü attı

Galatasaray’da oyuna 89’uncu dakikada giren Bafetimbi Gomis, 90’ıncı dakikada ağları havalandırdı.

Gomis, Süper Lig kariyerinde Antalyaspor’a karşı çıktığı dördüncü maçta dördüncü kez fileleri havalandırdı.

Muslera, kurtarışlarıyla yıldızlaştı

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, kurtarışlarla devre arasına golsüz eşitlikle girilmesine büyük katkı sağladı.

Müsabakanın 39’uncu dakikasında Haji Wright’ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen tecrübeli kaleci, 45+3’üncü dakikada ise kendisinin neden olduğu penaltıda Luiz Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

İkinci yarıda da iyi performansını sürdüren Muslera, 55’inci dakikada Wright’ın şutunda zamanında müdahale etti.

Muslera, Süper Lig’de kendisine karşı kullanılan son iki penaltıda gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, geçen sezon Fatih Karagümrük’le oynanan maçta Aleksandar Pesic’in penaltısını kurtarmıştı.

Galatasaray, Antalyaspor’a karşı son 13 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor’la ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki yedi sezonda rakibiyle oynadığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte dokuz galibiyet, dört beraberlik alan Galatasaray 28 gol attı. Antalyaspor’sa galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri yedi kez havalandırabildi.

Antalya’da yedi maçtır yenilmiyor

Galatasaray, rakibiyle Antalya’da oynadığı son yedi maçı da kaybetmedi.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son yedi maçta yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda dört galibiyet ve üç beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki altı gole engel olamadı.