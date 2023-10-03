Galatasaray Manchester United’ı devirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci haftasında deplasmanda Manchester United’ı 3-2 yendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası sekiz maçla başladı.

A Grubu’ndaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Old Trafford Stadyumu’nda istediği sonucu elde etti.

Sarı-Kırmızılılar iki kere geriye düştükten sonra beraberliği yakalayıp öne geçtiği maçta bir de penaltı kaçırdı.

Galatasaray’ın gollerini Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi attı. Icardi maç 2-2’yken penaltıyı auta attı.

Ev sahibi takımın golleriniyse 17 ve 67’nci dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti.

Maçın 78’inci dakikasında Casemiro kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta maçlarında Galatasaray evinde Bayern Münih’i ağırlayacak. Manchester United’sa Kopenhag deplasmanına gidecek.

A grubundaki puan durumu şöyle:

6 puan – Bayern Münih

4 puan – Galatasaray

1 puan – Kopenhag

0 puan – Manchester United

Bu arada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kopenhag (Danimarka) – Bayern Münih (Almanya): 1-2

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B Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) – Sevilla (İspanya): 2-2

Lens (Fransa) – Arsenal (Britanya): 2-1

C Grubu

Union Berlin (Almanya) – Braga (Portekiz): 2-3

Napoli (İtalya) – Real Madrid (İspanya): 2-3

D Grubu

Salzburg (Avusturya) – Real Sociedad (İspanya): 0-2

Inter (İtalya) – Benfica (Portekiz): 1-0