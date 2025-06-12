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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray, Leroy Sane'yle üç yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane’yle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: @GalatasaraySK / X

29 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray’a Alman ekibi Bayern Münih’ten transfer oldu.


Kulübün açıklamasına göre Sane, Galatasaray’dan yıllık 9 milyon avro (yaklaşık 410 milyon lira) alacak.

Kulüp oyuncuya ayrıca 3 milyon avro (yaklaşık 137 milyon lira) sadakat primi verecek.

Sane, 10 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon 45 maçta forma giyen Sane, bu maçlarda toplam 13 gol, altı asist yapmıştı.

Galatasaray duyurdu: Leroy Sane’yle görüşmeler başladı

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