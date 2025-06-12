Galatasaray, Leroy Sane'yle üç yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane’yle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: @GalatasaraySK / X

29 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray’a Alman ekibi Bayern Münih’ten transfer oldu.

Kulübün açıklamasına göre Sane, Galatasaray’dan yıllık 9 milyon avro (yaklaşık 410 milyon lira) alacak.

Kulüp oyuncuya ayrıca 3 milyon avro (yaklaşık 137 milyon lira) sadakat primi verecek.

Sane, 10 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon 45 maçta forma giyen Sane, bu maçlarda toplam 13 gol, altı asist yapmıştı.