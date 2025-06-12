Galatasaray, Leroy Sane'yle üç yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane’yle üç yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray’a Alman ekibi Bayern Münih’ten transfer oldu.
Kulübün açıklamasına göre Sane, Galatasaray’dan yıllık 9 milyon avro (yaklaşık 410 milyon lira) alacak.
Kulüp oyuncuya ayrıca 3 milyon avro (yaklaşık 137 milyon lira) sadakat primi verecek.
Sane, 10 numaralı formayı giyecek.
Geçen sezon 45 maçta forma giyen Sane, bu maçlarda toplam 13 gol, altı asist yapmıştı.
Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 12, 2025
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.
Kamuoyuna… pic.twitter.com/dsh9xyH7Wd