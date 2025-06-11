Galatasaray duyurdu: Leroy Sane'yle görüşmeler başladı

Galatasaray, Bayern Münih’in Alman futbolcusu Leroy Sane’yle transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
29 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray’a transferi bir süredir konuşuluyordu.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da X’teki paylaşımında futbolcunun yola çıktığını ve gece saatlerinde İstanbul’a varacağını yazmıştı.
Galatasaray, transfer görüşmelerini resmi olarak duyurdu: “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Sane, Bayern Münih’e 2020’de Manchester City’den 49 milyon avroya transfer olmuştu.
Alman ekibiyle geçen sezon 45 maçta forma giyen oyuncu, bu maçlarda toplam 13 gol, altı asist yapmıştı.
Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 11, 2025
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/Ec0mcvULak