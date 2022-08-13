Galatasaray, ilk puan kaybını sahasında dolu tribünler önünde yaşadı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Bitexen Giresunspor’a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Fotoğraf: AA

Nef Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanan maça iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda rakibine baskı kurarken aradığı golü bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya sistem değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, savunmada büyük açıklar verse de kalesini gole kapattı. Çift santrfora dönen ev sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Abdülkerim Bardakcı’nın büyük hatası sonucu 77’nci dakikada Borja Sainz ile golü bulan Giresunspor, son dakikalardaki baskıda rakibine gol şansı vermedi ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarı önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasaray, ikinci haftada sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0 mağlup etmişti.

İlk haftada sahasında Adana Demirspor’a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.

Giresunspor, iki sezon üst üste Galatasaray’ı deplasmanda yendi

Bitexen Giresunspor, Süper Lig’de iki sezon üst üste İstanbul’da Galatasaray’ı mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz temsilcisi, geçen sezon yükseldiği Süper Lig’de deplasmanda sarı-kırmızılılarla yaptığı maçı 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon da rakibini dış sahada aynı skorla mağlup etti.

Oliveira, frikikte direğe takıldı

Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira, kullandığı frikikte gole çok yaklaştı.

Müsabakanın dördüncü dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun çok sert vuruşunda barajı ve kaleciyi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.