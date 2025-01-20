Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayınladı

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin bulunduğu arazinin ‘arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle’ değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında Florya arazisiyle ilgili ihalenin ilk oturumunun 24 Mart Pazartesi, ikinci oturumununsa 8 Nisan Salı 11.00’den itibaren RAMS Park’ta yapılacağı belirtildi.
İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü yapılacak ve Galatasaray’a ait mecralardan birisinden de canlı yayınlanacak.
Açıklamada ihaleye ilişkin son teklif verme süresinin 21 Mart Cuma 17.00 olduğu aktarıldı.