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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray'ın puan kaybı, borsada Fenerbahçe'ye yaradı

Galatasaray’ın Eyüpspor’la berabere kalmasının Fenerbahçe’ye zirve yarışında avantaj sağlayabileceği ihtimali borsaya yansıdı. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 5,49 yükseldi.

Fotoğraflar: AA

Trendyol Süperlig’in 14’üncü haftasında Galatasaray, Eyüpspor’la 2-2 berabere kalırken sarı-kırmızılıların beş maçlık galibiyet serisi sona erdi.


Bu sonuçla Fenerbahçe’nin zirve yarışında avantaj sağlayabileceği ihtimaliyle borsada kulübün hisselerinde alış ağırlıklı bir seyir görüldü. 12.07 itibarıyla Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 5,49 üstünde 109,50 liradan işlem görüyor.

Öte yandan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisseleri yüzde 0,22 düşüşle 4,55 liraya gerilerken Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 1,71 düşüşle 6,90 liraya geriledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleriyse yatay seyirle 0,93 liradan işlem görüyor.

Analistler, Fenerbahçe’nin hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans sergilediğini belirterek kulübün bu performansını borsada da göstererek yatırımcılarını sevindirdiğini belirtiyor.

Fenerbahçe’nin bu sezon gerçekleştirdiği dikkat çekici transferler de hisselerindeki yükselişlerde etkili oldu. Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu vurgulayarak takımların Avrupa kupalarında önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu düşünüyor.

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