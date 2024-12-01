Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın üzerine Atatürk yazıyor

Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin Ülker Stadı çatısına işlendiğini duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, projeyi ilk hazirandaki olağan seçimli genel kurul toplantısında açıklamış ve Atatürk’ün isminin Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çatısına yazılacağını söylemişti.

Proje kapsamında Fenerium tribünündeki çatıya Atatürk ismi işlendi. Yazının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemiyle çizimine 26 Kasım’da başlandı. Boyamaysa 30 Kasım’da tamamlandı.

Harf yüksekliklerinin 12 metre olduğu Atatürk yazısının boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü.

Maraton tribünündeki çatıyaysa 3 Aralık’ta ‘Mustafa Kemal’ yazılacak.

‘Mustafa Kemal’ yazısının harf yüksekliği 8,5 metreyken projede toplam yazı ve boyama alanıysa 2 bin 500 metrekare oldu.