Galatasaray duyurdu: Yunus Akgün Leicester City’de

Galatasaray, Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City’e anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yunus Akgün.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15’i şirketimize ödenecektir” ifadeleri yer aldı.