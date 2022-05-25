Futbolda Türk takımlarının Avrupa’daki yol haritası

Trabzonspor’un şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rotaları belli oldu.

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Gelecek sezon beş Türk ekibinin yer alacağı Avrupa kupalarında Trabzonspor ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

Sezonu ilk sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak. Trabzonspor, ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı 23-24 Ağustos’ta oynanması planlanan bu turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül’de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılacak.

Fenerbahçe’nin hedefi Devler Ligi

En son 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Fenerbahçe, sezonu ikinci basamakta bitirerek yıllar sonra yeniden Devler Ligi’ne katılma fırsatı yakaladı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ikinci ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacak. 19-20 ve 26-27 Temmuz’da oynanacak maçların ardından sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde üçüncü ön eleme turuna yükselecek. Fenerbahçe ağustos ayının ilk iki haftasında oynanacak maçları da başarıyla geçerse play-off turuna dahil olacak. Bu turun da geçilmesi durumunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi özlemine nokta koyacak.

Fenerbahçe ön eleme turlarında yaşayabileceği olası başarısız sonuçlardaysa UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turunda veda ederse UEFA Avrupa Ligi’ne üçüncü ön elemeden katılacak ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü ön eleme turu ya da play-off etabında elenerek Devler Ligi bileti alamazsa Kupa 2’ye gruplardan katılacak.

Fenerbahçe için diğer bir olasılık da UEFA Konferans Ligi.

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundan elenirse UEFA Konferans Ligi’ne play-off turundan itibaren dahil olarak Kupa 3’te mücadele etme hakkı elde edecek.

Kupa şampiyonu

Kayserispor ve Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali de Avrupa’ya gidecek takımı belirleyecek.

Kupayı kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak. Kupayı kazanan takım 18-25 Ağustos’ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmeleri durumundaysa doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

Konyaspor ve Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde

Sezonu üçüncü sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor ve dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir, geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

İki takım da Kupa 3’te gruplara kalmak için üç ön eleme oynayacak.

UEFA Konferans Lig’ne ikinci ön eleme turundan itibaren dahil olacak Konyaspor ve Başakşehir, bu turu geçmeleri durumunda üçüncü ön eleme turuna yükselecek. Elenen takımın Avrupa defterini kapatacağı turun geçilmesi halinde ikinci ön eleme turu ve ardından play-off maçları oynanacak.

Tüm bu maçlarda tur atlamayı başaran ekiplerse gruplara isimlerini yazdıracak.

Avrupa Kupaları’nda bu sezon maçların oynanması planlanan tarihler şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu: 19-20 ve 26-27 Temmuz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu: 2-3 ve 9 Ağustos

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu: 16-17 ve 23-24 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos

UEFA Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu: 21-28 Temmuz

UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos