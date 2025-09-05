Furkan Karabay için 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Karabay’a altı yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Karabay, 15 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimi Hatice Kozan, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcı Vekili Ahmet Şahin ve savcı Ahmet Şahin ‘mağdur’ olarak yer aldı.

İddianamede Karabay’ın X’ten İstanbul başsavcılığını eleştirdiği tweetleri yer aldı, paylaşımlarda ‘terörle mücadelede görev almış kişilerin hedef gösterildiği’ öne sürüldü.

Karabay’ın bir paylaşımında da ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediği’ iddia edildi. Ve gazeteciye altı yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.