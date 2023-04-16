‘Fuhuş evleri’ sözlerine gelen yanıtı beğenmeyen Sofuoğlu, mahkemeden eli boş döndü

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere yönelik ‘fuhuş evleri’ sözlerine ‘Kendisi de baş pezevenk herhalde’ şeklinde karşılık veren emekli öğretmen hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, ifadelerin haksız bir fiile tepki olarak dile getirildiği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Ebubekir Sofuoğlu. (Twitter)

16 Aralık 2020’de Akit TV’de yayınlanan ‘Derin Kutu’ adlı programa katılan Sofuoğlu, üniversiteler için ‘neredeyse fuhuş evleri’ ifadelerini kullanmış, kendisini uyaranlara rağmen konuşmasını sürdürerek “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.

ankaragazetecisi.com’un haberine göre, emekli öğretmen F.E., Facebook hesabı üzerinden Sofuoğlu’nun sözüne ‘Kendisi de baş pezevenk herhalde’ şeklinde yorum yazdı.

Sakarya başsavcılığı, Ebubekir Sofuoğlu’nun şikayeti üzerine emekli öğretmen hakkında hakaret suçundan dava açtı.

Emekli öğretmen, Sofuoğlu’na karşı kullandığı sözlerin eleştiri olduğunu belirterek, “Müştekinin üniversiteler fuhuş yuvasıdır sözcüğü beni üniversite okumam sebebi ile kırmıştır. Müştekinin unvanı eğitim durumu dikkate alındığında bunları söylemesi uygun değildir” diyerek savunma yaptı.

Sakarya 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Şubat’taki yargılama sonucunda sanığın sözlerinin haksız bir fiile tepki olarak söylendiğini belirterek, beraat kararı verdi.

Kararın gerekçesindeyse dikkat çeken ifadeler yer aldı.

*TCK’nın 129’uncu maddesinin birinci fıkrası, hakaretin haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halini cezada indirim yapılması yada hiç ceza uygulanmaması sebebi olarak saymıştır. Bu maddenin uygulandığı durumlarda genel tahrik hüküm uygulanmaz.

*Katılan tarafından tv programında sarf edilen sözlerin haksız nitelikte olduğu ve bu sarf edilen sözler neticesinde katılan hakkında idari soruşturma başlatılarak yaptırım uygulandığı bilinmektedir.

*Bu haksız söylemler nedeniyle toplumda yaşayan bir birey olarak sanığın sarf ettiği sözlerin tepkisel olarak söylendiği de açıktır. Bu nedenle sanık hakkında verilen cezada suç haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinden ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine varılarak aşağıdaki karar tesis edilmiştir.