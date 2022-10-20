Friends oyuncusu Matthew Perry, yeni anı kitabında uyuşturucu bağımlılığıyla yüzleşiyor

Ünlü komedi dizisi Friends’de Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, 1 Kasım’da yayımlamacak anı kitabında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği dönemi ayrıntılarıyla anlatıyor.

53 yaşındaki Matthew Perry ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ (Arkadaşlar, Aşklar ve Berbat Şey) adlı kitabının yayımlanmasına günler kala People dergisine bir röportaj verdi.

Kitabıyla ilgili ‘nihayet yaşadıklarımı anlatabilecek duruma geldim’ diyen ABD’li oyuncu, madde bağımlılığının hayatını nasıl alt üst ettiğinden bahsetti.

People’a konuşan Perry, ‘bundan dört sene önce kullandığı bir madde nedeniyle kalın bağırsağının yırtıldığını, iki hafta komada kaldığını, aylarca hastanede yattığını ve doktorların, yaşama şansının yüzde 2 olduğunu söylediğini’ anlattı.

Friends’in çekimleri sırasında başlamış

Matthew Perry, alkol ve madde bağımlılığının 24 yaşında Friends dizisini çektiği sırada başladığını anlatıyor. Zaman zaman tedavi görse de tekrar başladığını, polise yakalanıp hapse girme ihtimalinin bile onu bu alışkanlıktan vazgeçiremediğini söylüyor.

Matthew Perry ne zamandır ‘temiz‘ olduğunu açıklamak istemese de artık iyileştiğini söylüyor. Geçirdiği ameliyatların bedeninde bıraktığı izler sayesinde bağımlılığın verdiği zararı hep hatırlıyor ve yaşadığı bütün olumsuzlukların ardından hala hayatta olduğu için şükrediyor.