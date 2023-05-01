Freya, ‘heykeliyle’ yeniden insanların arasında

Norveç’te geçen yıl uyutulan deniz aygırı Freya, heykeliyle yeniden insanların arasına döndü.

Fotoğraf: Eirik Anzjøn/ Facebook

Geçen yıl Norveç’teki Oslo Fyord’unda güneşlenirken ünlü olan ve insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle uyutulan 600 kiloluk deniz aygırı Freya’nın heykeli yapıldı.

Norveçli Astri Tonoian tarafından yapılan bronz heykel, Freya’nın ilk kez görüldüğü yerin yakınlarına yerleştirildi. Kitlesel bağışlarla yapılan heykel için yaklaşık 25 bin dolar para toplandı.

Freya’nın heykeli şarkıların söylenip konuşmaların yapıldığı bir törenle önceki gün açıldı

Freya’ya ötenazi uygulanması kararı, yetkililerin insanların hayvanla aralarına güvenli bir mesafe koymaları yönündeki tavsiyelere uymadıklarını iddia etmeleri nedeniyle kamuoyunda öfkeye neden oldu.

Freya zaman zaman teknelerin üstüne çıkıp güneşleniyor, meraklı kalabalıkları başına topluyordu.

Fotoğraf: Twitter

Yetkililer bu dönemde halkı Freya’ya çok yaklaşmama konusunda uyarmış, “Halkın dikkatsiz davranışları hayati tehlikeye neden olabilir. Artık başka önlemler almayı düşünüyoruz, hayvanı uyutma da bu alternatiflerden biri” demişti. Nitekim, 13 Temmuz’da öldürüldü.

Bu karar çevrecileri ayağa kaldırmış, ‘acele ve gereksiz’ olarak nitelenmişti.

Yine aynı günlerde Freya’nın anısına heykel yaptırmak için online bağış kampanyası başlatılmıştı.