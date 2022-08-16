Norveç’te deniz aygırı Freya’nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı

Deniz aygırı Freya’nın Norveç’teki Oslo Fiyordu’nda insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle öldürülmesi, çevreciler ve hayvan severlerden tepki topladı.

Fotoğraf: Twitter

Norveç’teki Oslo Fiyordu’nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırı 14 Ağustos’ta öldürülmüştü.

Norveç Balıkçılık Direktörlüğü’nün yazılı açıklamasında, değerlendirmeler neticesinde ‘insanlara tehlike oluşturduğu’ gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırının hayatına son verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, “Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya’nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti” denmişti.

Çevreciler ve Freya’nın hayranları, deniz aygırının durdurulması gerektiği uyarısından sadece üç gün sonra gelen öldürme kararının, ‘acele ve gereksiz’ olduğunu söyledi.

World News7g sitesinin haberine göre, 1000’den fazla üyesi bulunan ‘Deniz aygırı Freya – O şimdi nerede?’ adlı Facebook sayfası, pazar gününden bu yana üzücü yorumlar ve taziyelerle dolup taştı.

Oslo’da çocuk tiyatrosu işleten 62 yaşındaki Trine Tandberg, Freya’yla ilgili haberleri yakından takip ettiğini belirterek, “Kimseye bir şey yapmadı. Birçoğumuzu kızdıran şey de bu” dedi.

Norveç’te Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na bağlı bir deniz biyoloğu olan Fredrik Myhre de “Öldürme kararının alınma hızına hayran kaldım” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Uzmanlar deniz aygırının hayatının bu şekilde sona ermesine inanamadıklarını dile getirdi.

Deniz memelilerini kurtarma örgütü British Divers Marine Life Rescue Direktörü Bay Jarvis, bu tür vahşi hayvanların insanlara oluşturduğu tehdidi kabul ederken, bunun Freya’yı öldürmek için yeterli bir sebep olmadığını söyledi.

Heykelini dikmek için kampanya başlatıldı

Bu arada Norveç’te deniz aygırının heykelini dikmek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Çevrimiçi kampanyasını organize edenler, Freya’nın vurulmasının, Norveç’te ve özellikle Oslo’da vahşi hayvanlara yaşam alanı sağlanamadığına dair güçlü olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Grubun paylaşımında şunlar dendi: “Heykelini dikerek, kendimize ve gelecek nesillere, ‘ayak altında’ olunca doğal hayatı öldürmememiz ya da ortadan kaldırmamamız gerekmediğini ve kaldıramayacağımızı daima hatırlatacağız.”

Grup salı günü itibarıyla kampanya için 16 bin 143 dolar topladı. Organizatörler, heykel için gerekeni toplayamazlarsa parayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na aktaracak.