Gerekçe ‘insanların güvenliği’: Norveçli yetkililer deniz aygırı Freya’yı öldürdü

Norveç’teki Oslo Fiyordu’nda ‘insanlar için risk oluşturduğu’ düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırı öldürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Norveç Balıkçılık Direktörlüğü’nün yazılı açıklamasında, ‘değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu’ gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya’nın öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya’nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti” dendi.

Fotoğraf: Reuters

Freya’nın ‘başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu’ gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği yazıldı.

Norveç’te yetkililer Oslo kıyılarında takılan, teknelerin üstüne çıkıp güneşlenmesiyle meşhur deniz aygırıyla ilgili meraklı kalabalıkları uyarmıştı: “Uzak durun yoksa uyutmak zorunda kalabiliriz.”