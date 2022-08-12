Norveçli yetkililerden fenomen deniz aygırı Freya uyarısı: Uzak durmazsanız uyuturuz

Norveç’te yetkililer Oslo kıyılarında takılan, teknelerin üstüne çıkıp güneşlenmesiyle meşhur deniz aygırıyla ilgili meraklı kalabalıkları uyardı: Uzak durun yoksa uyutmak zorunda kalabiliriz.

Fotoğraf: Twitter

Freya adı verilen 600 kiloluk dişi deniz aygırı yaz başından beri tatil için Oslo kıyılarında ilgi odağı oldu. Üstüne çıkmaya çalıştığı botu batırmışlığı bile olan Freya bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

Meraklı kalabalıkları başına toplayan Freya’yla ilgili yetkililer uzak durma uyarısı yaptı. Ancak pek işe yaramamış olmalı ki Norveç Balıkçılık Müdürlüğü sözcüsü hayvanın başında toplanan kalabalık fotoğrafıyla birlikte “Halkın dikkatsiz davranışları ve yetkililerin uyarılarını uymaması hayati tehlikeye neden olabilir. Artık başka önlemler almayı düşünüyoruz, hayvanı uyutma da bu alternatiflerden biri” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Adını güzellik ve aşk tanrıçasından alan deniz aygırı temmuz ayından beri sık sık gündeme geliyor.

Deniz aygırları normalde Kuzey Kutup bölgesinin daha kuzey enlemlerinde yaşar.

Günde 20 saate kadar uyuyabilirler. Ancak Freya biraz daha hareketli; bir ördeği kovalarken, bir kuğuya saldırırken hatta iri cüssesine rağmen teknelerin üzerine çıkmayı çalışırken görüntülendi.

Tekne üzerindeki görüntüleri Twitter’da gözleri kalp emoji yağmuruna tutulurken bir deniz biyoloğu Freya’nın kıyıdaki görüntüsünü uyku tulumunda inek görmeye benzetti.

Uyarılara rağmen çocuklarıyla birlikte Freya’nın yanına yaklaşıp fotoğraf çekmeye çalışanların olması bazı Twitter kullanıcılarını kızdırdı. Yetkililerin ‘uyuturuz‘ uyarıları sebebiyle hayvanın yalnız bırakılması istendi.

Deniz aygırları normalde insanlara saldırmıyor ancak uzmanlar tehdit altında hissederse saldırganlaşabileceği konusunda uyarıyor.