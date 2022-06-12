Freddie Mercury’nin ‘paha biçilemez’ pul koleksiyonu sergilenecek

Müzik tarihinin en önemli figürlerinden Freddie Mercury az bilinen bir yönüyle gündemde: Pul koleksiyonu.
Britanya’daki Posta Müzesi rock yıldızının ‘paha biçilemez’ olarak nitelendirdiği pul koleksiyonunu sergileyecek.
Mercury’nin çocukluk yıllarında topladığı pul koleksiyonu, albümünde her sayfada farklı desenlerle dizilmiş.
13 Haziran’dan itibaren gezilebilecek sergi Britanya’da ‘Onur‘ hareketinin 50’nci yıldönümü kutlamaları kapsamındaki etkinliklerden biri.
1991’de AIDS nedeniyle hayatını kaybeden Mercury 1946’da Tanzanya’da doğmuş ve çocukluk yıllarını Zanzibar’da postanede çalışan babasıyla geçirmişti. Mercury’nin babasından aldığı posta pulu tutkusuyla, 9-12 yaşlarında koleksiyondaki pulları topladığı tahmin ediliyor.
Mercury’nin pul koleksiyonu müzenin internet sitesinden de görülebilecek.