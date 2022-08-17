Fransız bankasından ‘Türkiye’de enflasyon ekimde zirveyi görecek’ tahmini

Fransız bankası Société Générale, enflasyonun ekimde yüzde 87’yle tepe noktasını göreceği tahminini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükseldi. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) temmuz enflasyonunu yüzde 176 olarak hesapladı.

Ancak enflasyonda artış beklentisi sürüyor.

Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayınlayan Fransız banka Société Générale (SocGen), enflasyonda tepe noktasının yüzde 87 olacağı öngördü. Dolar/TL’de uzun pozisyon tavsiye edildi. Banka, Dolar/TL için 2022 yıl sonu beklentisinin 22 seviyesinde olduğunu yineledi.

Dünya’ya göre SocGen CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal 16 Ağustos tarihli notunda, “TÜİK’in yıllık resmi enflasyon verisinin Ekim ayında yüzde 87 ile tepe yapmasını bekliyoruz” dedi.