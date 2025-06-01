Fransız bakan Şampiyonlar Ligi zaferini kutlayanlara 'barbar' dedi: 559 gözaltı

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasıyla çıkan olaylarda 559 kişi gözaltına alındı, iki kişi öldü.

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PSG, İtalya temsilcisi Inter’le oynadığı final maçını 5-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Galibiyetin ardından Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi’nde polis, taraftarları dağıtmak için biber gazı ve copla müdahale etti.

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken itfaiye yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı. Şanzelize Caddesi’ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesinin haberine göre Paris’te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelindeki olaylarda 559 kişinin gözaltına alındığı, iki kişininse öldüğü açıklandı.

Yetkililer, maç nedeniyle olası taşkınlıkları önlemek adına, Paris’teki bazı metro duraklarının yerel saatle 18.00’den itibaren kapatılmasına karar vermişti.

Fransız bakan, zaferi kutlayanlara ‘barbar’ dedi

İçişleri Bakanı Retailleau, X’teki açıklamasında PSG’nin gerçek taraftarlarının maçı heyecanla izlediğini belirterek şöyle dedi: “Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı.”

Bruno Retailleau. Fotoğraf: Liberation

Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau şöyle devam etti: “Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez.”

Retailleau’nun PSG’nin zaferini kutlayanları ‘barbar’ olarak nitelemesi tepki topladı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, taraftarların bulunduğu Şanzelize Caddesi’ne en yakın açık metro istasyonlarından Madeleine’de çok fazla biber gazı kullanılmasını eleştirerek “İnsanların galibiyeti kutlamasını engellemek mi proje? Barbar, İçişleri Bakanlığı’nda” dedi.

Muhalif vekil Alexis Corbiere de Retailleau’nun açıklamasını X’te alıntılayarak, bu tür bir paylaşımın Cumhuriyetçi bir içişleri bakanına yakışmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kutlamayı mahvetmek isteyenlerin şiddetine karşı çıkmak gerekiyor ancak neden yabancı ve neredeyse hayvani anlamlar taşıyan ‘barbar’ ve ‘yabanilik’ kelimeleri kullanılıyor? İnsanlar mutlu olduğunda bile bu adam yine nefret ediyor.”

Fransız BFMTV kanalıysa Grenoble kentinde bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu üç kişinin yaralandığını duyurdu.