Fransa’yı ayağa kaldıran polis için aşırı sağcılar 1 milyon avro topladı

Fransa’da dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki Nahel M.’yi öldüren ve ülkede protesto dalgasını tetikleyen polis için, bir aşırı sağcının başlattığı bağış kampanyasında şimdiye kadar 1 milyon avrodan fazla para toplandı.

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Polis, Nahel M.’yi 27 Haziran Salı günü dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürmüştü. Bunun üzerine ülkeye yayılan protesto eylemleri sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, protesto gösterilerindeki şiddet eylemlerinin azaldığını, ancak buna rağmen bu gece de güvenlik amacıyla 45 bin polisin görevlendirileceğini açıkladı.

Bu arada Nahel M.’nin ölümüne neden olan polis için, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan televizyon sunucusu Jean Messiha’nın başlattığı bağış kampanyasında toplanan para miktarındaki rekor artış da tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Messiha’nın, Nahel M.’nin ölümü sonrasında hedef haline gelen polisin ailesi için başlattığı bağış kampanyasında sadece dört günde 1 milyon avrodan fazla para toplandı.

Söz konusu bağış kampanyası internet platformu GoFundMe üzerinden yürüyor. Kampanyada, şu ana dek tek kişinin yaptığı en büyük bağışın da 3 bin avro olduğu belirtiliyor. Messiha, polis için açtığı hesapta toplanan paranın, ölen gencin ailesi için açılan hesapta toplanandan daha fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 17 yaşındaki Nahel M.’nin ailesi için başlatılan bağış kampanyasındaysa şimdiye kadar 200 bin avro toplandığı aktarıldı.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, radyo kanalı France Inter’e verdiği demeçte, söz konusu bağış kampanyasının ülkede sükunetin yeniden tesis edilmesine hizmet etmediğini belirterek tepkisini dile getirdi.