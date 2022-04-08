Fransa’da toplatılan pizzalar: İki çocuk öldü

Fransa’da E.coli bakterisi (koli basili) içerdiği için toplatılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzalar, iki çocuğun ölümüne sebep oldu.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ‘Fraich’Up’ pizzaları tükettiği için 48’i çocuk ikisi yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının teyit edildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre çocukların yaşları1-17 arasında, yetişkinlerinkiyse 90 yaşın üzerinde.
Paris Kamu Savcılığı kamu sağlığı biriminin 22 Mart’ta ‘adam öldürme’, ‘aldatma’ ve ‘başkalarının hayatını tehlikeye atma’ suçlamalarıyla soruşturma açtığı belirtildi.
‘Üretim hattında kurtçuklar’
Ülkede pizzalar mart ortalarında E.coli bakterisi içerdiği için toplatılmış, basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı yönünde haberler yer almıştı.
Fabrikanın eski bir çalışanının medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.
Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan’da, Caudry’de Buitoni pizzaları üreten fabrikadaki iki denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.