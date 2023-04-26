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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak

Fransa’da 2024’ten itibaren engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerinin ücreti tamamen iade edilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda 6’ncısı düzenlenen Ulusal Engelliler Konferansında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik atılacak adımlara değindi.


AA’nın haberine göre Macron, engelli vatandaşlarının halka açık yerlere kolaylıkla erişebilmesi için 1,5 milyar avro ayrılacağını ifade ederek, 2024’ten itibaren tekerlekli sandalyelerinin ücretinin engelli vatandaşlara tamamen iade edileceğini duyurdu.

Engelli öğrenciler için her okulda bir referans öğretmeni olacağını da belirten Macron, ülkede 430 bin engelli öğrencinin bulunduğu ifade etti.

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