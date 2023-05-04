Fransa’da ’emeklilik yaşı 60’a düşürülsün’ teklifi

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik yaşını 60’a düşürmeyi kapsayan kanun teklifini meclise sunduğu bildirildi.
Fransız meclisinde RN Grup Sözcüsü ve milletvekili Laure Lavalette, Twitter’da parti grubunun yazılı açıklamasını paylaştı.
Açıklamaya göre, RN Grubu, 20 yaşından önce çalışmaya başlayanların 60 yaşında emekliliğe ayrılmasına yönelik kanun teklifini Ulusal Meclise sundu.
Söz konusu teklif, iş hayatına başlangıç yaşına göre emekliliğe ayrılmak için 40 ila 42 yıl arasında prim ödenmesini kapsıyor.
Fransa’da bir süredir hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltmesiyle ilgili protestolar sürüyor.
Fransa’daki emeklilik yasası ve protestolar ne ifade ediyor?