Fransa’da mahkeme hükümete dokuz ay süre verdi: İklim krizinde gerekli adımları atın

Fransa’da en üst düzey mahkeme hükümete iklim değişikliği konusundaki hedeflerine ulaşmada ‘gerekli tüm adımları’ atması için dokuz aylık süre verdi.

Ülkenin danıştayı, bu gidişle Fransa’nın 2030 yılına kadar emisyonları 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 40 oranında azaltma hedefini kaçıracağını söyledi.

Dokuz aylık sürenin sonunda konsey hükümetin hala yetersiz kaldığını düşünürse, ağır para cezaları verebilir.

Eski çevre bakanı Corinne Lepage, kararı ‘tarihi’ olarak nitelendirirken Oxfam Fransa ve Greenpeace Fransa’yı da içeren Affaire du Siecle (Yüzyılın Davası) iklim aktivisti kampanya grubu, “Hükümet üstündeki ilmek sıkılaşıyor” diye tweet attı.

Pandemiyle gelen düşüşe rağmen yetersiz

Fotoğraf: Reuters

France24’ün haberine göre hükümete emisyonları azaltma konusunda tavsiyelerde bulunmakla görevli bağımsız bir organ olan Fransa’nın İklim Yüksek Konseyi, geçen yıl Covid-19 pandemisine bağlı olarak emisyonlarda keskin bir düşüşe rağmen hükümetin ‘yetersiz kaldığı konusunda’ defalarca uyarmıştı.

Salı günü yayınlanan bir raporda Yüksek Konsey, ‘Fransa’nın gecikmeleri nedeniyle’ yıllık emisyon azaltım hızının ‘ikiye katlanması’ gerektiğini söylemişti.

Fransa’da emisyonlar pandemiyle bağlantılı olarak geçen yıl yüzde 9,2 azalmıştı.