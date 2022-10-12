Fransa’da hükümet, akaryakıt grevinde ‘zorla çalıştırma’ prosedürünü başlattı

Fransa’da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan ‘zorla işe başlatma’ prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi.

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Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında iki gün önce imzalanan anlaşmaya atıftla buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.

Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil’in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.

Söz konusu prosedürde ‘kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda’ çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, altı aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

Ne olmuştu?

Fransa’da TotalEnergies’e ait altı rafinerinin üçünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, ABD’li petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

Hükümet sendikaları, şirketlerle uzlaşmaya çağırmış aksi durumda yaptırımla tehdit etmişti.