Fransa’da 30 kiloluk akvaryum balığı yakalandı

Britanyalı bir balıkçının Fransa’da yakaladığı dev akvaryum balığı 30 kiloyla türünün en büyüklerinden biri olabilir.

Fotoğraflar: Blurwater Lakes

Andy Hackett adlı olta balıkçısı, Fransa’nın Champagne bölgesine yaptığı yolculuk sırasında Bluewater Lake’de 30 kiloluk bir akvaryum balığı yakaladı.

Genellikle avuç içine sığan ve evde bir minik bir kavanozda bile beslenebilen akvaryum balığı sazan ailesinin bir parçası ve nadir de olsa bu büyüklüklere kadar çıkabiliyor.

BBC’nin haberine göre Hackett ‘Carrot‘ adlı balığı 25 dakikalık bir uğraştan sonra yakaladı ve kilosu ölçüldükten sonra tekrar suya bıraktı.