Fransa, Enerji Şartı Anlaşması’ndan çekiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliğine çerçeve oluşturan Enerji Şartı Anlaşması’ndan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

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Lizbon’da 17 Aralık 1994’de Rusya dahil yaklaşık 50 ülke tarafından imzalanan Enerji Şartı Antlaşması, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliği için çerçeve oluşturuyor.

Macron, söz konusu kararı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden sonraki açıklamasında duyurdu.

AA’nın haberine göre Macron, gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla zirvede üzerinde durdukları önlemlere değinerek, “Enerji Şartı Anlaşması’ndan çekilme kararı aldık” dedi.

Macron, AB’nin enerji ihtiyacını tamamen elektrikle karşılamasını arzuladıklarını anlattı.