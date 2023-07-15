Fransa ‘elektrikli yol’ teknolojisini test etmeye başlıyor

Fransa, otobanda seyreden elektrikli araçların indüksiyon yoluyla ve asfalta yerleştirilen raylar üzerinden şarj edilmesini sağlayan iki ayrı teknolojiyi test etmeye başlıyor.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre test sırasında bir tarafta, asfaltın altına yerleştirilen manyetik bobinler, cep telefonlarında olduğu gibi indüksiyon yoluyla bataryaları şarj edecek.

Teknolojinin başarılı olması halinde otoyolda geçirilen zaman, elektrikli araçların şarj edilmesine olanak sağlayabilir. Bu aynı zamanda, daha küçük bataryaların kullanımının da önünü açacak.

Testler, Paris yakınlarındaki A10 otabanında yürütülecek. Test sırasında bir tarafta, asfaltın altına yerleştirilen manyetik bobinler, cep telefonlarında olduğu gibi indüksiyon yoluyla bataryaları şarj edecek.

Diğer tarafta asfaltla aynı hizada yerleştirilen raylar, uyumlu sistemle donatılmış araçların zemine bağlanmasını sağlayacak.

Birçok avantajı olacak

Bu ‘elektrikli yol’ sistemleri otomotiv endüstrisindeki devrimi hızlandırabilir. Bunun birçok avantajı olabilir. Öncelikle elektrikli araçların şarj olmak için istasyonlarda durmadan yoluna devam etmelerine olanak sağlanacak.

Ayrıca elektrikli otomobiller ve kamyonlar, çok ağır olan ve nadir malzemeler tüketen bataryaları taşımak zorunda kalmadan daha uzun süre yol alabilecek.

İsveç’te Göteborg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu ‘elektrikli yollar’ otomobillerin normal kullanımı için gereken menzili ve dolayısıyla bataryalarının boyutunu yüzde 62 ila 71 oranında azaltabilir.

Ayrıca araştırmaya göre, bataryalardan yapılan tasarruf, kendini fazlasıyla karşılayabilecek.