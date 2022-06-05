Fransa Açık tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

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Başkent Paris’te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud’la karşılaştı.

İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud’a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık’ta şampiyon oldu.

Fransa Açık’ta 14’üncü kez şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22’nci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya Açık’ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic’i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık’taki zaferiyle de en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.